Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy M22 и M52

08.10.2021, MForum.ru

Компания Samsung объявила о начале продаж в России смартфонов Galaxy M22 и M52.

Первая новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G80, оснащена 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой в конфигурации 48+2+2+2 Мп, поддержкой NFC и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Диагональ экрана Samsung Galaxy M22 составляет 6,4-дюйма при разрешении 1600x720 точек. Купить смартфон можно за 18 990 рублей.

Samsung Galaxy M52 представляет собой устройство с поддержкой сетей 5G на базе чипсета Snapdragon 778G, оснащенное Super AMOLED Plus экраном с частотой обновления 120 Гц. Тыловая камера сочетает 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсор для макросъемки. Емкость батареи – 5000 мАч. Версия Samsung Galaxy M52 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценена в 34 990 рублей.