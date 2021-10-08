Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy M22 и M52

MForum.ru
08.10.2021,
Компания Samsung объявила о начале продаж в России смартфонов Galaxy M22 и M52.
Первая новинка базируется на чипсете MediaTek Helio G80, оснащена 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой в конфигурации 48+2+2+2 Мп, поддержкой NFC и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Диагональ экрана Samsung Galaxy M22 составляет 6,4-дюйма при разрешении 1600x720 точек. Купить смартфон можно за 18 990 рублей.
Samsung Galaxy M52 представляет собой устройство с поддержкой сетей 5G на базе чипсета Snapdragon 778G, оснащенное Super AMOLED Plus экраном с частотой обновления 120 Гц. Тыловая камера сочетает 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп сенсор для макросъемки. Емкость батареи – 5000 мАч. Версия Samsung Galaxy M52 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти оценена в 34 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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