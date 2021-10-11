Слухи: Realme GT Neo2T готовится к анонсу

MForum.ru
11.10.2021,
Если верить циркулирующей в сети информации, анонс смартфона Realme GT Neo2T состоится в Китае 19 октября. Ранее новинка с модельным номером RMX3357 засветилась в базах данных китайского регулятора, благодаря чему стали известны ее основные характеристики.
Ожидается, что Realme GT Neo2T получит заднюю панель из стекла, а его «сердцем» станет чипсет Dimensity 1200. Диагональ AMOLED -экрана составит 6,43-дюйма, разрешение FullHD+, частота обновления 120 Гц. В вырезе экрана нашлось место для 16 Мп фронтальной камеры, тыловая камера Realme GT Neo2T будет строенной – 64+8+2 Мп. Емкость АКБ составит 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. В зависимости от версии объем ОЗУ составит 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI 3.0.
© Антон Печеровый,
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