Слухи: Realme GT Neo2T готовится к анонсу

11.10.2021, MForum.ru

Если верить циркулирующей в сети информации, анонс смартфона Realme GT Neo2T состоится в Китае 19 октября. Ранее новинка с модельным номером RMX3357 засветилась в базах данных китайского регулятора, благодаря чему стали известны ее основные характеристики.

Ожидается, что Realme GT Neo2T получит заднюю панель из стекла, а его «сердцем» станет чипсет Dimensity 1200. Диагональ AMOLED -экрана составит 6,43-дюйма, разрешение FullHD+, частота обновления 120 Гц. В вырезе экрана нашлось место для 16 Мп фронтальной камеры, тыловая камера Realme GT Neo2T будет строенной – 64+8+2 Мп. Емкость АКБ составит 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. В зависимости от версии объем ОЗУ составит 8 или 12 Гб, встроенной памяти – 128 или 256 Гб. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI 3.0.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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