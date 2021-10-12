Анонсы: Новинки Honor получат сервисы Google

12.10.2021, MForum.ru

Официальные лица компании Honor подтвердили, что сотрудничество между Honor и Google возобновлено в полном объеме. Также было объявлено, что глобальные версии смартфонов Honor 50 будут поставляться с предустановленным пакетом GMS (Google Mobile Services ).

Напомню, в пакет GMS входят такие программы как Google Play, Gmail, Google Map, YouTube и Chrome. Таким образом, покупатели Honor получат полноценный опыт использования ОС Android. Также поддержка GMS подтверждена для будущих продуктов бренда. Таким образом, Honor сделал еще один шаг к возвращению позиций, потерянных после введения санкций против компании Huawei.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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