Анонсы: Vivo Y20T с расширяемым ОЗУ представлен официально

MForum.ru
12.10.2021,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y20T. Новинка оснащена 6 Гб ОЗУ, а еще 1 Гб оперативной памяти может выделяться дополнительно за счет технологии Extended RAM 2.0, которую компания активно использует в своих топопых продуктах. Vivo Y20T стал дебютом технологии в более низком ценовом сегменте.
В активе Vivo Y20T присутствуют 6,51-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Qualcomm Snapdragon 662, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера в конфигурации 13+2+2 Мп, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой панели устройства. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch OS.
© Антон Печеровый,
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