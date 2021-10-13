Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench

MForum.ru
13.10.2021,
Moto G50 5G был выпущен всего несколько недель назад (в конце августа). Однако Motorola уже работает над его преемником, который будет уместно назвать Moto G51 5G. В частности, новинка уже замечена в базе данных бенчмарка Geekbench.
Особых подробностей о спецификациях Geekbench не раскрывает, но интересен тот факт, что Motorola переходит с набора микросхем MediaTek Dimensity 700 (который использовался в G50), на SoC Qualcomm для G51. По слухам речь идет о Snapdragon 750. Объем ОЗУ останется прежним – 4 Гб. На текущий момент Moto G51 5G работает под управлением Android 11, однако с большой долей вероятности он будет обновлен до Android 12. Остальные подробности пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
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