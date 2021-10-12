Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499

12.10.2021, MForum.ru

На прошлой неделе Motorola анонсировала серию бюджетных смартфонов. И одним из них был, Moto E40, уже добрался до прилавков Индии. Цена новинки составила 9 499 индийских рупий, а отгрузки покупателям начнутся с 17 октября.

Спецификации Moto E40 включат в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1600 пикселей (HD +) с частотой обновления 90 Гц, чипсет UNISOC T700 дополненный 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловую камеру (вспомогательные 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины), 8 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с максимальной мощностью зарядки 10 Вт. ОС - Android 11 с пользовательским интерфейсом Motorola My UX UI. Купить новинку можно будет в сером Carbon Gray и розовом Pink Clay.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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