Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

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Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

14.10.2021, MForum.ru

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Компания OnePlus официально анонсировала смартфон 9RT. Как несложно догадаться по индексу модели, новинка представляет собой доработанную версию OnePlus 9R, которая базируется на OnePlus 8T.

Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

Ключевое отличие – переход на чипсет Snapdragon 888, который дополняют 8 или 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5. Для поддержания постоянной температуры чипа используется жидкостная система охлаждения. Еще одно изменение коснулось камеры, представленной связкой 50 Мп сенсора Sony IMX766 с 16 Мп камерой с широкоугольным сенсором и 2 Мп камерой для макросъемки.

Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

Остальные спецификации OnePlus 9RT включают в себя 6,62-дюймовый дисплей AMOLED E4 разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Warp Charge 65 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей устройства, на правом торце сохранился фирменный переключатель режимов. Также отметим, технологию расширения ОЗУ за счет виртуальной памяти, которая у OnePlus 9RT добавляет 7 Гб. Купить новинку можно за 3299 / 3499 / 3799 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.

Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информции gizchina.com

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