Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально

14.10.2021, MForum.ru

Компания OnePlus официально анонсировала смартфон 9RT. Как несложно догадаться по индексу модели, новинка представляет собой доработанную версию OnePlus 9R, которая базируется на OnePlus 8T.

Ключевое отличие – переход на чипсет Snapdragon 888, который дополняют 8 или 12 Гб оперативной памяти типа LPDDR5. Для поддержания постоянной температуры чипа используется жидкостная система охлаждения. Еще одно изменение коснулось камеры, представленной связкой 50 Мп сенсора Sony IMX766 с 16 Мп камерой с широкоугольным сенсором и 2 Мп камерой для макросъемки.

Остальные спецификации OnePlus 9RT включают в себя 6,62-дюймовый дисплей AMOLED E4 разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой Warp Charge 65 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей устройства, на правом торце сохранился фирменный переключатель режимов. Также отметим, технологию расширения ОЗУ за счет виртуальной памяти, которая у OnePlus 9RT добавляет 7 Гб. Купить новинку можно за 3299 / 3499 / 3799 юаней за версии 8+128/8+256/12+256 Гб, соответственно.