Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s

14.10.2021, MForum.ru

Компания Vivo объявила о начале продаж в России смартфона Y53s. Внешне новинка привлекает внимание за счет расцветки «хамелион», а сбалансированные характеристики при невысокой цене делают ее интересной для покупки.

В активе Vivo Y53s присутствуют 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 точек (частота обновления 60 Гц), чипсет MediaTek Helio G80 (2 ядра Cortex-A75 2 ГГц, 6 ядер Cortex-A55 1,8 ГГц, графика Mali-G57 MC2), а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Тыловая камера Vivo Y53s представлена 64 Мп основным сенсором с апертурой объектива f/1,79 дополненным двумя 2 Мп сенсорами (2 Мп сенсор глубины сцены, 2 Мп макро). Для сэлфи служит размещенная в каплевидном вырезе камера разрешением 16 Мп. Отдельно отметим поддержку NFC. ОС – Android 11 с оболочкой FuntouchOS 11. В Россию Vivo Y53s приехал в версии с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, которую производитель оценил в 21 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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