Анонсы: Samsung W22 представлен официально

14.10.2021, MForum.ru

На китайском рынке компания Samsung официально анонсировала смартфон W22 (без суббренда Galaxy), представляющий собой люксовую версию Galaxy Z Fold 3. Дизайн новинки, включая стилус, выполнен в сочетании черного и золотого, а ее вес вырос до 288 грамм.

Технически Samsung W22 идентичен базовой модели: внешний 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2260 x 832 точек, внутренний 7,6-дюймовый дисплей 2208 x 1768 точек (оба экрана Dynamic AMOLED 2X), чипсет Qualcomm Snapdragon 888, стронная тыловая камера (три сенсора по 12 Мп), две фронтальные камеры (10 Мп на внешнем дисплее, 4 Мп на внутреннем) и АКБ емкостью 4400 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и беспроводной зарядкой 10 Вт. В части объемов памяти Samsung W22 речь идет о 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти. Цена новинки составит 16 999 юаней, что на 2000 юаней дороже модели Galaxy Z Fold 3 с 12 Гб ОЗУ. Продаж Samsung W22 вне Китая не планируется.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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