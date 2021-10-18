Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре

MForum.ru
18.10.2021,
Бренд Honor готовится к российскому релизу смартфона Honor 50. В нашей стране устройство появится 9 ноября. Сервисы Google будут доступны из коробки.
Напомню, ключевые спецификации Honor 50 включают в себя 6,57-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек при частоте обновления до 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру (108 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 2 Мп макро, 2 Мп датчик глубины), 32 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4300 мАч. Цену устройства производитель обещал озвучить в дату релиза.
© Антон Печеровый,
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