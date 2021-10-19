Анонсы: Vivo S10e представлен официально

MForum.ru
19.10.2021,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон S10e, оснащенный 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с каплевидным вырезом под фронтальную камеру разрешением 32 Мп. Кроме того, новинка получила АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт.
Остальные спецификации Vivo S10e включают в себя чипсет MediaTek Dimensity 900 (соответственно, есть поддержка 5G), 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и строенную тыловую камеру в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины. Цена Vivo S10e составит 2399 / 2599 юаней за версии со 128 / 256 Гб встроенной памяти, соответственно.
© Антон Печеровый,
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