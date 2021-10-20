Анонсы: Realme Q3s представлен официально

20.10.2021, MForum.ru

Компания Realme анонсировала смартфон Q3s. Как несложно догадаться по названию, новинка представляет собой новую версию смартфона Q3, который был представлен весной этого года.

Ключевые обновления коснулись дисплея и чипсета. Диагональ экрана новинки составляет 6,6 дюйма при разрешении 2412 x 1080 точек и частоте обновления до 144 Гц. «Сердце» Realme Q3s – чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, дополненный 6/8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера строенная, основной сенсор – 48 Мп, вспомогательные – 2 Мп (макро, датчик глубины сцены). Сенсор с широкоугольной оптикой не предусмотрен. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость АКБ Realme Q3s – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 30 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Купить Realme Q3s в белом и синем цветах можно за 1599/1699/2099 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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