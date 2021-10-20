MForum.ru
20.10.2021,
Компания Realme анонсировала смартфон Q3s. Как несложно догадаться по названию, новинка представляет собой новую версию смартфона Q3, который был представлен весной этого года.
Ключевые обновления коснулись дисплея и чипсета. Диагональ экрана новинки составляет 6,6 дюйма при разрешении 2412 x 1080 точек и частоте обновления до 144 Гц. «Сердце» Realme Q3s – чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, дополненный 6/8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти.
Тыловая камера строенная, основной сенсор – 48 Мп, вспомогательные – 2 Мп (макро, датчик глубины сцены). Сенсор с широкоугольной оптикой не предусмотрен. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость АКБ Realme Q3s – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 30 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Купить Realme Q3s в белом и синем цветах можно за 1599/1699/2099 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.10. [Новинки] Слухи: Realme GT Neo2T готовится к анонсу / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT Master Edition появился в России / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 на чипсете Snapdragon 870 представлен официально / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Realme C25Y с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Realme Pad – первый планшет от Realme / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Samsung W22 представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Дизайн Samsung Galaxy A13 5G показан на рендерах / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20T с расширяемым ОЗУ представлен официально / MFrum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Новинки Honor получат сервисы Google / MForum.ru