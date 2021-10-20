Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor

MForum.ru
20.10.2021,
Компания Google анонсировала смартфоны Pixel нового поколения. Новинки базируются на фирменном чипсете Google Tensor (8 ядер, 5 нм, кластеры 2+2+4, GPU – 20 ядер), а их ключевые преимущества заключаются в качественной камере и алгоритмах обработки фото, безопасности (чип безопасности Titan M2) и функциях связанных с распознаванием голоса.
Спецификации базовой модели Google Pixel 6 включают в себя 6,4-дюймовый OLED-дисплей 2400 x 1080 точек с частотой обновления до 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (50 Мп Samsung GN1 + 12 Мп с широкоугольной оптикой 114 градусов), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 4600 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт (беспроводная 21 Вт).
Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, также отметим наличие стереодинамиков и защиту от влаги по классу IP68. Цена Google Pixel 6 составит $599/$699 за варианты со 128/256 Гб встроенной памяти. Цветовая гамма модели включает в себя 3 расцветки - Kinda Coral (кораловый), Sorta Seafoam (светло-зеленый) и Stormy Black (черный).
Google Pixel 6 Pro оснащен 6,7-дюймовым дисплеем разрешением 3120 x 1440 точек при частоте обновления до 120 Гц, 12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенной камерой (первые 2 сенсора аналогичны Pixel 6, третий – 48 Мп Sony IMX586 с перископной оптикой), 11,1 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт (а также беспроводной 23 Вт).
Купить Google Pixel 6 Pro можно будет за $899/$999 за варианты со 128/256 Гб встроенной памяти. Цвета - Stormy Black (черный), Cloudy White (белый) и Sorta Sunny (золотистый). В США и ряде других стран прием предзаказов уже начался.
© Антон Печеровый,
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