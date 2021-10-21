Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России

MForum.ru
21.10.2021,
Компания Vivo объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Y21. Новинка нацелена в бюджетный сегмент, но оснащена достаточным объемом памяти (4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти) и емким аккумулятором (5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт).
«Основа» железа Vivo Y21 чипсет Helio P35, а разрешение 6,51-дюймового дисплея составляет 1600х720 точек. В каплевидном вырезе дисплея разместилась 8 Мп сэлфи-камера. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора с 2 Мп датчиком глубины. Габариты Vivo Y21 составляют 164 x 76 x 8 мм, а вес - 182 грамма. Он также оснащен поддержкой NFC и боковым сканером отпечатков пальцев, который находится рядом с кнопкой включения питания. Новинка доступна в цветах Diamond Glow и Midnight Blue, а ее цена составляет 13 990 рублей.
© Антон Печеровый,
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