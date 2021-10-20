Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC

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Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC

20.10.2021, MForum.ru

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Компания Xiaomi провела российскую презентацию смартфонов 11T, 11T Pro и 11 Lite NE. Дебют устройств в российской рознице намечен на 5 ноября, цены начинаются от 29 990 рублей.

Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC

Главное отличие 11T и 11Т Pro – используемый чипсет. Xiaomi 11T построен на базе чипсета MediaTek Dimensity 1200, тогда как Xiaomi 11T Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 888. В активе новинок присутствуют 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (108 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп телемакро), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки у Xiaomi 11T – 67 Вт. Класс защиты от влаги – IP68. Также отметим стереодинамики с Harman Kardon и Dolby Atmos у 11Т Pro. Цены Xiaomi 11T составят 44 990 / 49 990 рублей за версии 8+128/8+256 Гб, соответственно. Xiaomi 11T Pro обойдется в 53 990 / 59 990 рублей за варианты 8+128 / 12+256 Гб.

Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC

Базирующийся на чипсете Snapdragon 778G смартфон Xiaomi 11 Lite NE оценен в 29 990 рублей за конфигурацию 6+128 Гб, версии устройства с 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти, соответственно. В активе Xiaomi 11 Lite NE присутствуют 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и строенная тыловая камера в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 5 Мп телефото. В круглом вырезе дисплея разместилась 20 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора Xiaomi 11 Lite NE – 4250 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Не забыта и поддержка NFC.

Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC

Смарт-браслет Xiaomi Mi Band 6 NFС оценен в 4490 рублей. Как несложно догадаться по названию, новинка поддерживает бесконтактные платежи (реализовано посредством Mastercard). Из российских банков с Xiaomi Mi Band 6 NFС можно интегрировать ВТБ, Альфа-банк, Райффайзен банк, Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, АО «Кредит Европа Банк (Россия)», Газпромбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк Союз, Тинькофф Банк, ЮMoney, МТС Банк, Росбанк. Начало продаж – 20 октября. Покупатели Xiaomi 11T Pro получат Mi Band 6 NFC в качестве подарка.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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