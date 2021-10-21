Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России

MForum.ru
21.10.2021,
Компания Xiaomi вывела на российский рынок планшетный компьютер Pad 5. Напомню, новинка представляет собой устройство с 11-дюймовым дисплеем разрешением 1600x2560 точек построенное на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 860.
фронтальная камеры и АКБ емкостью 8790 мАч. Зарядное устройство мощностью 22,5 Вт входит в комплект поставки. Габариты планшета 254.7х166.3х6.9 мм. Работает Xiaomi Pad 5 под управлением операционной системы Android 11. Рекомендованная розничная цена составляет 36 990 рублей, бонус за предзаказ (с 28 октября по 4 ноября) – Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Кроме того, с 22 по 24 октября Xiaomi Pad 5 в официальном магазине, Ситилинк, Wildberries, и Ozon будет предлагаться по специальной цена в 33 990 рублей. Кроме того, уже сегодня, ожидается выгодное предложение от Aliexpress Tmall.
© Антон Печеровый,
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