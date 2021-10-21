Услуги: iPhone в России можно будет взять напрокат

MForum.ru
21.10.2021,
МТС радует очередной любопытной инициативой - компания предлагает шеринг смартфонов, сообщает КоммерсантЪ. Пока что только в Московском регионе, пока что только для трех последних линеек iPhone, но если полугодичный эксперимент окажется удачным, то можно будет ожидать расширения как "географии", так и модельного ряда.
Как знают в КоммерсантЪ, аналогичный проект готовят в МегаФон.
Изображение Lukas Gehrer с сайта Pixabay
Партнером для МТС выступит стартап Arenter.
Важно отметить, что МТС обещает не преследовать клиента, если в период пользования им девайсом на нем возникнут потертости и мелкие царапины. За более серьезные повреждения, заплатить, разумеется, придется.
Кому может быть интересен такой сервис?
Зависит от цен, а они - ощутимые, скажем, за месяц пользования iPhone 13 Pro Max придется заплатить от 8,9 тыс. руб.
Судя по цене, от услуги не ожидают, что она станет массовой. Тем не менее, это разумные средства, чтобы, например:
🔸 взять с собой в отпуск качественное устройство;
🔸 потестировать новинку, чтобы решить, стоит ли ее приобретать, стоит ли она тех средств, которые за нее просят;
🔸 попробовать себя в роли блогера и т.п.
Конечно, услуга подойдет далеко не каждому. Кого-то смутит "гигиеническая тема", не секрет, что на смартфонах обильно скапливается микрофлора - на шеринговых - чужая. Для кого-то взять смартфон в аренду, это как идея взять в аренду красивое нижнее белье или зубную щетку. Другие должны задуматься о ситуации, что будет, если они арендованный девайс потеряют или разобьют - придется выплатить арендодателю изрядную сумму в размере стоимости устройства.
Называть услугу шерингом - это модно, но не соответствует реальности. Шеринг автомобиля - понятная схема. Человек берет шеринговое авто, например, чтобы доехать до работы без маски на лице, а пока он сидит, например, в офисе на работе, ему авто не нужно, и им пользуются другие. За счет повышения интенсивности пользования автомобилем в течение суток, должна по идее снижаться и стоимость использования для каждого из пользователей по сравнению с ситуацией с личным автомобилем. Оборотная сторона медали - возможность получить "сюрприз" от других пользователей - запах и грязь в салоне, как минимум.
С телефоном все совсем иначе. Арендовать его на час не получится, соответственно, никакого коллективного использования не происходит. Это обычная аренда (прокат), а не шеринг.
И все же, мне нравится идея сдачи смартфонов в аренду. Чем больше услуг на рынке, тем шире возможности выбора для клиентов. И это хорошо. Остальным операторам также стоило бы задуматься над предоставлением этой услуги. Впрочем, можно и подождать результатов - посмотреть, пойдет ли дело у конкурентов.
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теги: телеком услуги аренда смартфона iPhone МТС МегаФон
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