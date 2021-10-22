Анонсы: iQOO Z5x представлен официально

22.10.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфон iQOO Z5x. Новинка нацелена в сегмент сравнительно недорогих устройств, однако это не помешало ей получить чипсет MediaTek Dimensity 900 с жидкостным охлаждением, а также тыловую камеру с 50 Мп основным сенсором.

Кстати, вспомогательный сенсор всего один – 2 Мп макро. Диагональ экрана iQOO Z5x - 6,58-дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц. Также в активе новинки присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства. Цены составят 1599 / 1699 / 1899 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: iQOO Z5 представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о iQOO 8 / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: iQOO Z3 5G с 120 Гц дисплеем и Snapdragon 768G анонсирован в Индии / MForum.ru

[Новости компаний] Мобильные платформы: Qualcomm представила мобильную платформу Snapdragon 778G / MForum.ru