Анонсы: iQOO Z5x представлен официально

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Анонсы: iQOO Z5x представлен официально

22.10.2021, MForum.ru

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Компания Vivo официально анонсировала смартфон iQOO Z5x. Новинка нацелена в сегмент сравнительно недорогих устройств, однако это не помешало ей получить чипсет MediaTek Dimensity 900 с жидкостным охлаждением, а также тыловую камеру с 50 Мп основным сенсором.

Анонсы: iQOO Z5x представлен официально

Кстати, вспомогательный сенсор всего один – 2 Мп макро. Диагональ экрана iQOO Z5x - 6,58-дюйма, разрешение 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц. Также в активе новинки присутствуют 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства. Цены составят 1599 / 1699 / 1899 юаней за версии 6+128/8+128/8+256 Гб, соответственно.

Анонсы: iQOO Z5x представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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