Развитие сетей: МТС расширила покрытие LTE на Алтае за счет трассы Барнаул-Новоалтайск

MForum.ru
22.10.2021,
МТС сообщает о расширении покрытия LTE - обеспечено непрерывное покрытие вдоль участка железной дороги и автотрассы от Барнаула до Новоалтайска.
Сейчас, если говорить о развитии сетей, обеспечение покрытия автотрасс и железной дороги - это два приоритета. Также, как приоритетные можно выделить строительство сетей в новостройках и обеспечение покрытия в небольших населенных пунктах, где LTE еще нет. Основным, при этом, является строительство пропускной способности сети, поскольку только непрерывное такое строительство позволяет поддерживать достигнутый в среднем хороший уровень качества оказываемых услуг.
Вернемся к Алтайскому краю и МТС - новые базовые станции LTE появились, в частности, на выезде из Барнаула вблизи Старого моста, у Гребного канала, в селе Присягино и на станции Развилка. Водители смогут пользоваться навигаторами и привычными онлайн-сервисами, а пассажиры - слушать музыку в режиме онлайн и общаться в социальных сетях.
Ранее МТС сообщала об улучшении покрытия сети LTE вдоль автотрассы, ведущей к самым популярным местам отдыха в Алтайском крае — озеру Яровому и Заявьяловским озерам. Проект был реализован в начале летнего туристического сезона.
«В этом году мы ведем активное строительство сети «четвертого поколения» вдоль автомобильных и железнодорожных трасс Алтайского края. С помощью высокоскоростного интернета власти смогут внедрять инновационные решения, которые помогут сделать трассу более безопасной - например, системы умного видеонаблюдения или умного уличного освещения. А туристы теперь без труда смогут пользоваться навигаторами, онлайн-гидами и социальными сетями. Кроме того, жители придорожных сел и деревень получили доступ к сети LTE, что позволит им пользоваться различными онлайн-сервисами – от госуслуг и записи к врачам, до онлайн-кинотеатров и удаленной работы», – рассказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Больше информации о развитии сотовой связи в Алтайском крае.
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теги: телеком развитие сетей Алтайский край МТС Алтай
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