Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса

MForum.ru

Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса

25.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На 28 октября бренд Redmi запланировал мероприятие, посвященное смартфонам серии Redmi Note 11. На этом же мероприятии ожидается анонс смартчасов Redmi Watch 2. Более ранние утечки приоткрыли завесу тайны в части функций Redmi Watch 2, однако их цена оставалась секретом.

Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса

Однако в последней утечке цена Redmi Watch 2 просочились в сеть. Ожидается, что новинка будет продаваться за 399 юаней, что эквивалентно $63. Информация просочилась через мобильное приложение интернет-магазина JD в виджете «Угадай, что тебе нравится», где новинка была показана вместе с ценой. Однако при нажатии на продукт открывается страница с сообщением о том, что он еще не анонсирован.

Напомню, недавно официальный аккаунт Redmi на Weibo подтвердил, что Watch 2 получат 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с увеличенным соотношением экрана к корпусу. Для сравнения, оригинальные Redmi Watch, выпущенные в прошлом году, оснащались 1,4-дюймовой ЖК-панелью. Кроме того, ожидается, что устройство будет все же фитнес-трекером, а не умными часами, как его предшественник. На нем может быть установлена настроенная версия ОСРВ, как на некоторых других аналогичных продуктах, представленных на рынке. В части функционала в активе новинке ожидаются датчик сердечного ритма, датчик SpO2, GPS, несколько спортивных режимов, мониторинг сна, водонепроницаемость и многое другое. Ожидается, что устройство будет доступно в трех цветовых вариантах - Elegant Black, Space Blue и Ivory.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

01.10. [Новости компаний] Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

09.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности Xiaomi Redmi 10 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:53 qwert8 Тема: Подскажите, пожалуйста, что означает эта иконка
24.10.2021 22:47 ntoolsua Тема: Samsung A52 отказ гарантии!! Помогите плиз!!!
Обращайтесь в общество защиты покупателей.
23.10.2021 23:14 OnePrg Тема: Prestigio 3530 DUO не могу зайти в безопасный режим
Нажимаю кнопку выключения, нажимаю и держу на экране меню "Выключить", появляется сообщение "Телефон будет перезагружен в безопасный режим", нажимаю Ок, он перезагружается в обычный режим.
23.10.2021 10:35 Gugi1504 Тема: Как найти и загрузить первоначальную резервную копию ?
Добрый день! В общем произошла такая история, мне потребовалось сбросить телефон Самсунг М31 до заводских настроек, но прежде я сделал резервную копию всего содержимого телефона. Когда стал загружать ...
20.10.2021 23:43 larkaz1988 Тема: Samsung SM-T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE
Подскажите пожалуйста, как на этой модели Самсунг можно использовать ZOOM конференцию? Благодарю. Playmarket отказывается устанавливать приложение.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Samsung W22 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Vivo привезла в Россию смартфон Y53s / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 9RT представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru

12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: