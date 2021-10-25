Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса

MForum.ru
25.10.2021,
На 28 октября бренд Redmi запланировал мероприятие, посвященное смартфонам серии Redmi Note 11. На этом же мероприятии ожидается анонс смартчасов Redmi Watch 2. Более ранние утечки приоткрыли завесу тайны в части функций Redmi Watch 2, однако их цена оставалась секретом.
Однако в последней утечке цена Redmi Watch 2 просочились в сеть. Ожидается, что новинка будет продаваться за 399 юаней, что эквивалентно $63. Информация просочилась через мобильное приложение интернет-магазина JD в виджете «Угадай, что тебе нравится», где новинка была показана вместе с ценой. Однако при нажатии на продукт открывается страница с сообщением о том, что он еще не анонсирован.
Напомню, недавно официальный аккаунт Redmi на Weibo подтвердил, что Watch 2 получат 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с увеличенным соотношением экрана к корпусу. Для сравнения, оригинальные Redmi Watch, выпущенные в прошлом году, оснащались 1,4-дюймовой ЖК-панелью. Кроме того, ожидается, что устройство будет все же фитнес-трекером, а не умными часами, как его предшественник. На нем может быть установлена настроенная версия ОСРВ, как на некоторых других аналогичных продуктах, представленных на рынке. В части функционала в активе новинке ожидаются датчик сердечного ритма, датчик SpO2, GPS, несколько спортивных режимов, мониторинг сна, водонепроницаемость и многое другое. Ожидается, что устройство будет доступно в трех цветовых вариантах - Elegant Black, Space Blue и Ivory.
© Антон Печеровый,
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