Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально

28.10.2021, MForum.ru

Смартфон Oppo A54 был анонсирован в марте текущего года, а сейчас производитель решил представить обновленную модель. Устройство оценено в 229 евро, а его продажи на рынке Европы начнутся 13 ноября.

Oppo A54s оснащен 6,52-дюймовым дисплеем разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, чипсетом Helio G35, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Super VOOC. Фронтальная камера получила 8 Мп сенсор, а тыловая базируется на сенсоре разрешением 50 Мп. В качестве вспомогательных в тыловой камере используются два сенсора разрешением 2 Мп (макро, глубины сцены). Толщина Oppo A54s – 8,4 мм, вес – 190 г.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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