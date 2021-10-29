Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

29.10.2021, MForum.ru

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфоны Redmi Note 11 Pro / Pro+. Новинки получили чипсет MediaTek Dimensity 920, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а диагональ экрана составляет 6,67 дюймов при разрешении 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц.

Тыловая камера Redmi Note 11 Pro / Pro представлена тремя сенсорами: 108 Мп основной, 8 Мп широкоугоный и 2 Мп с телефотообъективом. В качестве фронтальной камера используется 16 Мп сенсор. Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 11 Pro составляет 5160 мАч, при этом мощность быстрой зарядки 67 Вт. В модели Pro+ емкость батареи ниже – 4500 мАч, однако мощность быстрой зарядки 120 Вт. Также можно отметить поддержку NFC и динамики JBL. Цена Note 11 Pro начинается от 1599 юаней, Pro+ - от 1899 юаней.

Базовая модель Redmi Note 11 представляет собой устройство на базе чипсета MediaTek Dimensity 810 с 4/6/8 Гб ОЗУ, 6,6-дюймовым экраном 2400 x 1080 точек при частоте обновления 90 Гц, 50 Мп тыловой камерой (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп) и АКБ 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена Redmi Note 11 начинается от 1199 юаней.