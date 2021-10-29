Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

29.10.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Xiaomi официально анонсировала смартфоны Redmi Note 11 Pro / Pro+. Новинки получили чипсет MediaTek Dimensity 920, 6/8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а диагональ экрана составляет 6,67 дюймов при разрешении 2400 x 1080 точек при частоте обновления 120 Гц.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

Тыловая камера Redmi Note 11 Pro / Pro представлена тремя сенсорами: 108 Мп основной, 8 Мп широкоугоный и 2 Мп с телефотообъективом. В качестве фронтальной камера используется 16 Мп сенсор. Емкость аккумулятора Xiaomi Redmi Note 11 Pro составляет 5160 мАч, при этом мощность быстрой зарядки 67 Вт. В модели Pro+ емкость батареи ниже – 4500 мАч, однако мощность быстрой зарядки 120 Вт. Также можно отметить поддержку NFC и динамики JBL. Цена Note 11 Pro начинается от 1599 юаней, Pro+ - от 1899 юаней.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

Базовая модель Redmi Note 11 представляет собой устройство на базе чипсета MediaTek Dimensity 810 с 4/6/8 Гб ОЗУ, 6,6-дюймовым экраном 2400 x 1080 точек при частоте обновления 90 Гц, 50 Мп тыловой камерой (вспомогательные 8 Мп, 2 Мп) и АКБ 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Цена Redmi Note 11 начинается от 1199 юаней.

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

01.10. [Новости компаний] Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом / MForum.ru

01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 появился в России / MForum.ru

06.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Xiaomi Redmi 10 Prime / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

25.10.2021 14:53 qwert8 Тема: Подскажите, пожалуйста, что означает эта иконка
24.10.2021 22:47 ntoolsua Тема: Samsung A52 отказ гарантии!! Помогите плиз!!!
Обращайтесь в общество защиты покупателей.
23.10.2021 23:14 OnePrg Тема: Prestigio 3530 DUO не могу зайти в безопасный режим
Нажимаю кнопку выключения, нажимаю и держу на экране меню "Выключить", появляется сообщение "Телефон будет перезагружен в безопасный режим", нажимаю Ок, он перезагружается в обычный режим.
23.10.2021 10:35 Gugi1504 Тема: Как найти и загрузить первоначальную резервную копию ?
Добрый день! В общем произошла такая история, мне потребовалось сбросить телефон Самсунг М31 до заводских настроек, но прежде я сделал резервную копию всего содержимого телефона. Когда стал загружать ...
20.10.2021 23:43 larkaz1988 Тема: Samsung SM-T805 Galaxy Tab S 10.5 LTE
Подскажите пожалуйста, как на этой модели Самсунг можно использовать ZOOM конференцию? Благодарю. Playmarket отказывается устанавливать приложение.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru

28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia Pro-I – фотофлагман за $1799 / MForum.ru

25.10. [Новинки] Слухи: Цена Redmi Watch 2 раскрыта до анонса / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 – смартфон, собранный в Германии / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 5 доступен в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены смартфонов Xiaomi 11T, 11T Pro, 11 Lite NE и Mi Band 6 NFC / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 6 и 6 Pro – камерофоны на чипсете Google Tensor / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Realme Q3s представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods 2021 с поддержкой Spatial Audio представлены официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru

18.10. [Новинки] Анонсы: PinePhone Pro представлен официально / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Chuwi HiPad Air оценен в $169 / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Black Shark 4S и 4S Pro представлены официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: