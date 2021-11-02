Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса

MForum.ru
02.11.2021,
Появление смартфонов серий Galaxy A и Galaxy M кардинально изменило расклад в бюджетном сегменте, где оно составили мощнейшую конкуренцию устройствам от китайских производителей. И, судя по слухам, компания Samsung менять стратегию не намерена.
Если сейчас самый доступный смартфон с поддержкой 5G-сетей это Galaxy A22, то уже скоро им станет Galaxy A13 5G. Причем, анонс устройства может состояться уже в текущем году. Ожидается, что Samsung Galaxy A13 5G получит 6,48-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, а также строенную тыловую камеру с 50 Мп основным сенсором, 5 Мп широкоугольным и 2 Мп датчиком глубины сцены. Внутри расположится чипсет Dimensity 700 5G (2 ядра Cortex-A76, 6 ядер Cortex-A55), 4/6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Информации о цене пока нет, но ожидается, что она может составить порядка $249.
© Антон Печеровый,
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