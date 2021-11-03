Анонсы: Realme 8i появился в России

03.11.2021, MForum.ru

Компания Realme объявила о начале продаж на российском рынке смартфона Realme 8i, который может составить достойную конкуренцию Xiaomi Redmi 10.

В активе Realme 8i присутствуют чипсет MediaTek Helio G96, 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 с частотой обновления до 120 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 2 Мп портрет, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Realme 8i с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти составит 18 990 рублей, конфигурация 6+128 Гб оценена в 20 990 рублей. До 5 декабря купить новинку можно будет с выгодой в 3000 рублей.