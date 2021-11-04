Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году

04.11.2021, MForum.ru

Компания Samsung анонсировал Galaxy A32 5G в январе 2021 года. 4G-версия устройства была представлена в феврале. Таким образом, в начале 2022 года можно ожидать анонса обновленной модели - Galaxy A33 5G.

Информации о новинке пока немного. Ожидается, что аппарат будет выпускаться только в 5G-версии, а цветовая гамма модели будет включать в себя 4 варианта: черный, белый, голубой и оранжевый. Остальные подробности пока неизвестны. Хотя можно предположить наличие AMOLED-экрана диагональю порядка 6,4 дюйма, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти.