Микроэлектроника: Линейки памяти Micron GDDR6 с поддержкой скоростей 16 Гбит/с появятся в графических картах AMD

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Микроэлектроника: Линейки памяти Micron GDDR6 с поддержкой скоростей 16 Гбит/с появятся в графических картах AMD

05.11.2021, MForum.ru

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Компания Micron на днях объявила, что ее чипы GDDR6 16 Гбит с поддержкой скоростей считывания до 16 Гбит/c появятся в некоторых видеокартах линейки AMD Radeon RX 6000, построенными по оптимизированной под игры архитектуре AMD RDNA 2. Чипы GDDR6 создаются на основе техпроцесса Micron 1z и обеспечивают производительность системы до 512 ГБ/c, что особенно актуально для таких применений, как игры и графика.

Micron cсообщил, что некоторые видеокарты серии AMD Radeon RX6000 с чипами Micron GDDR6, в частности RX 6600 и RX 6700 будут доступны в 4q2021.

 

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теги: микроэлектроника Micron память DDR6

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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