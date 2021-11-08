Анонсы: Oppo A16K представлен официально

08.11.2021, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфоны A16K. Новинка представляет собой аппарат начального уровня на базе чипсета MediaTek Helio G35 (8 ядер Cortex-A53, графика PowerVR GE8320) и 6,52- дюймовым экраном разрешением HD+ (1600х720 точек) с частотой обновления 60 Гц.

В каплевидном вырезе экрана Oppo A16K разместилась 5 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, базируется на сенсоре разрешением 13 Мп. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD. Емкость аккумулятора Oppo A16K – 4320 мАч. Программная часть включает в себя Android 11 с оболочкой ColorOS 11.1. Цена новинки составит $140.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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