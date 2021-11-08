Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition

MForum.ru
08.11.2021,
После анонса смартфонов Moto E20 и Moto E40, компания Lenovo заполнила пробел в модельном ряду и официально представила смартфон Moto E30. Новинка нацелена в бюджетный сегмент, ее цена эквивалентна $140.
В активе Moto E30 присутствуют 6,5-дюймовый Max Vision IPS дисплей разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Unisoc T700, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), строенная тыловая камера (48 Мп основной, 2 Мп датчик глубины, 2 Мп макро), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS и порт USB Type-C. ОС – Android 11 Go Edition.
© Антон Печеровый,
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