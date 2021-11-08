Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition

08.11.2021, MForum.ru

После анонса смартфонов Moto E20 и Moto E40, компания Lenovo заполнила пробел в модельном ряду и официально представила смартфон Moto E30. Новинка нацелена в бюджетный сегмент, ее цена эквивалентна $140.

В активе Moto E30 присутствуют 6,5-дюймовый Max Vision IPS дисплей разрешением 1600х720 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсет Unisoc T700, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб), строенная тыловая камера (48 Мп основной, 2 Мп датчик глубины, 2 Мп макро), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Набор коммуникационных интерфейсов включает в себя 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS и порт USB Type-C. ОС – Android 11 Go Edition.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Moto G31 получит 50 Мп камеру и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Moto E40 / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Lenovo K14 на чипсете UNISOC замечен в Geekbench / MForum.ru