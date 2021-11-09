MForum.ru
09.11.2021,
Компания Vivo для рынка Вьетнама официально анонсировала смартфон Vivo V23e. Новинка получила 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц.
Внутри Vivo V23e разместились чипсет MediaTek Helio G96, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD) и АКБ емкостью 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. В вырезе экрана – фронтальная камера разрешением 50 Мп. Тыловой блок камер включает в себя 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и углом обзора 115 градусов и 2 Мп датчик глубины сцены. Габаритные размеры 160.87 x 74.28 x 7.4 мм, вес – 172 г. ОС – Android 11 с оболочкой FunTouch OS 12. Цена Vivo V23e составит $375.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
05.11. [Новости компаний] 5G: Продажа частот для 5G в Бразилии дала государству $1 млрд в первый же день торгов / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Vivo S10e представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru
04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A54s на базе Helio G35 представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad T 10s появился в России / MForum.ru