Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально

09.11.2021, MForum.ru

Компания Vivo для рынка Вьетнама официально анонсировала смартфон Vivo V23e. Новинка получила 6,44-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 60 Гц.

Внутри Vivo V23e разместились чипсет MediaTek Helio G96, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD) и АКБ емкостью 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. В вырезе экрана – фронтальная камера разрешением 50 Мп. Тыловой блок камер включает в себя 64 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и углом обзора 115 градусов и 2 Мп датчик глубины сцены. Габаритные размеры 160.87 x 74.28 x 7.4 мм, вес – 172 г. ОС – Android 11 с оболочкой FunTouch OS 12. Цена Vivo V23e составит $375.