Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X

09.11.2021, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфоне Moto Edge X (он же Moto Edge 30, XT2201), который может стать первым смартфоном на базе чипсета Snapdragon 898.

Motorola Edge 20 Pro Диагональ экрана новинки составит 6,67-дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления 144 Гц. В части объемов памяти ожидаются варианты с 8 и 12 Гб ОЗУ в сочетании со 128 или 256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера будет строенной – 50 Мп сенсор OmniVision OV50A , 50 Мп сенсор Samsung со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины сцены. Возможное разрешение фронтальной камеры – 60 Мп. Емкость батареи составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 68 Вт, что обеспечит полную зарядку АКБ за 35 минут.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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