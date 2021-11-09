Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X

MForum.ru
09.11.2021,
В сети появилась информация о смартфоне Moto Edge X (он же Moto Edge 30, XT2201), который может стать первым смартфоном на базе чипсета Snapdragon 898.
Motorola Edge 20 Pro
Диагональ экрана новинки составит 6,67-дюйма при разрешении FullHD+ и частоте обновления 144 Гц. В части объемов памяти ожидаются варианты с 8 и 12 Гб ОЗУ в сочетании со 128 или 256 Гб встроенной памяти. Тыловая камера будет строенной – 50 Мп сенсор OmniVision OV50A , 50 Мп сенсор Samsung со сверхширокоугольным объективом и 2 Мп датчик глубины сцены. Возможное разрешение фронтальной камеры – 60 Мп. Емкость батареи составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 68 Вт, что обеспечит полную зарядку АКБ за 35 минут.
© Антон Печеровый,
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