Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа

10.11.2021, MForum.ru

На китайском рынке начался прием предварительных заказов на планшетный компьютер Honor Tab V7 5G.

Новинка представляет собой планшетный компьютер с 10,4-дюймовым экраном разрешением 2000x1200 точек с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10 и функцией защиты глаз от синего цвета, чипсетом MediaTek Kompanio 900T (поддерживает сети 5G), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также тыловой 13 и фронтальной 8 Мп камерами. Емкость батареи – 7250 мАч поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Отдельно отметим поддержку стилиса и опциональный чехол-клавиатуру. ОС – Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0 и поддержкой Link Turbo X (сочетает Wi-Fi и 5G-сети для получения максимальной скорости доступа к сети). Цена Honor Tab V7 5G составит $400.