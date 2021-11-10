MForum.ru
10.11.2021,
На китайском рынке начался прием предварительных заказов на планшетный компьютер Honor Tab V7 5G.
Новинка представляет собой планшетный компьютер с 10,4-дюймовым экраном разрешением 2000x1200 точек с частотой обновления 90 Гц, поддержкой HDR10 и функцией защиты глаз от синего цвета, чипсетом MediaTek Kompanio 900T (поддерживает сети 5G), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а также тыловой 13 и фронтальной 8 Мп камерами. Емкость батареи – 7250 мАч поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Отдельно отметим поддержку стилиса и опциональный чехол-клавиатуру. ОС – Android 11 с оболочкой Magic UI 5.0 и поддержкой Link Turbo X (сочетает Wi-Fi и 5G-сети для получения максимальной скорости доступа к сети). Цена Honor Tab V7 5G составит $400.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Honor 50 появится в России в ноябре / MForum.ru
13.10. [Новости компаний] Розница: Продажи смартфонов в 3q2021 в России - глазами МТС / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Новинки Honor получат сервисы Google / MForum.ru
01.10. [Новости компаний] Аналитика: Пожилые абоненты стали чаще звонить и больше пользоваться мобильным интернетом / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru
04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Xiaoxin Pad Pro 12.6 / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11 и Note 11 Pro/Pro+ представлен официально / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Honor X30i и X30 Max представлены официально / MForum.ru