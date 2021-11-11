MForum.ru
11.11.2021,
Компания Vivo официально анонсировала смартфон Y76s. Новинка представляет собой тонкое устройство (7,79 мм) с основной камерой разрешением 50 Мп. Что интересно, производитель ограничился всего одним вспомогательным модулем – 2 Мп для макросъемки.
Диагональ экрана Vivo Y76s составляет 6,58-дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек и частоте обновления 60 Гц. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 810 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в каплевидном вырезе экрана. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Цена Vivo Y76s составит 1799 / 1999 юаней за версии с 128/256 Гб встроенной памяти.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новости компаний] 5G: Продажа частот для 5G в Бразилии дала государству $1 млрд в первый же день торгов / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Рынок смартфонов: Apple вернул себе второе место в продажах за счет iPhone 13 в 3q2021 / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: iQOO Z5x представлен официально / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Смартфон Vivo Y21 появился в России / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Hisense F60 5G представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru
04.11. [Не сотовые] Слухи: Samsung Galaxy A33 5G представят в следующем году / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11 представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Realme 8i появился в России / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy A13 раскрыты до анонса / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL X20 SE и TCL 20A 5G / MForum.ru