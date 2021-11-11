Анонсы: Vivo Y76s представлен официально

11.11.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфон Y76s. Новинка представляет собой тонкое устройство (7,79 мм) с основной камерой разрешением 50 Мп. Что интересно, производитель ограничился всего одним вспомогательным модулем – 2 Мп для макросъемки.

Диагональ экрана Vivo Y76s составляет 6,58-дюйма при разрешении 2400 x 1080 точек и частоте обновления 60 Гц. Основа аппаратной платформы – чипсет MediaTek Dimensity 810 дополненный 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в каплевидном вырезе экрана. За автономность устройства отвечает аккумулятор емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Цена Vivo Y76s составит 1799 / 1999 юаней за версии с 128/256 Гб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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