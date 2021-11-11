Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS

11.11.2021, MForum.ru

Компания HMD Global выпустила смартфон Nokia X100. Аппарат представляет собой недорогое 5G-устройство на базе чипсета Snapdragon 480 дополненного 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Диагональ дисплея Nokia X100 – 6,67 дюйма при разрешении 2400x1080 точек и частоте обновления 60 Гц. Тыловая камера с оптикой ZEISS представлена четырьмя модулями: основной 48 Мп, широкоугольный 5 Мп, макро 2 Мп и 2 Мп для определения глубины сцены. В круглом вырезе дисплея разместилась камера разрешением 16 Мп. Емкость батареи – 4470 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на боковой грани. ОС – Android 11 по программе Android One. Изначально Nokia X100 будет эксклюзивом американского оператора T-Mobile, где он будет предлагаться за $250.