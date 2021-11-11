Анонсы: Realme Q3T представлен официально

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Анонсы: Realme Q3T представлен официально

11.11.2021, MForum.ru

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В Китае состоялся анонс 5G-смартфона Realme Q3T. Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

Анонсы: Realme Q3T представлен официально

Набор основных спецификаций Realme Q3T включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 778G, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру с 48 Мп основным сенсором (вспомогательные 2 Мп макро и 2 Мп сенсор глубины), 16 Мп фронтальную камеру, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани устройства. ОС – Android 11 с оболочкой Realme UI 2.0. Купить Realme Q3T можно будет за 2099 юаней.

Анонсы: Realme Q3T представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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