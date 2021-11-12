Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах

12.11.2021, MForum.ru

Первая информация о смартфоне Moto G31 появилась в сентябре текущего года, спустя несколько дней аппарат прошел сертификацию, как модель XT2173. Новая утечка демонстрирует пресс-фото новинки.

На изображениях показан смартфон с вертикально выровненной строенной камерой в верхнем левом углу задней панели. Немного выше центра можно увидеть логотип Motorola с небольшой выемкой, указывающей на встроенный датчик отпечатков пальцев. С правой стороны расположены клавиша питания, кнопки регулировки громкости и специальная клавиша вызова Google Assistant. 6,4-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ получил круглый вырез под фронтальную камеру. Согласно предыдущим утечкам, на верхнем торце будет разъем для наушников 3,5 мм и дополнительный микрофон, а на левой стороне – только слот для SIM-карты. Основной микрофон, порт USB Type-C и решетка динамика разместились снизу. Из прочих спецификаций новинки известно об АКБ емкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт и ОС Android 11. Информации о дате возможного анонса пока нет.