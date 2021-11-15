Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro

15.11.2021, MForum.ru

Бренд Realme готовится выпустить флагманский смартфон Realme GT 2 Pro. Модельный номер устройства RMX3301.

Ожидаемый набор спецификаций Realme GT 2 Pro будет включать в себя 6,51-дюймовый SuperAMOLED-дисплей разрешением Full-HD+ с тонкими рамками, чипсет Qualcomm Snapdragon 888+, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт (по другим данным – 125 Вт). В части фотовозможностей ожидается наличие оптической и электронной стабилизации для фотокамер. В части разрешения данные рознятся, скорее всего, фронтальная камера будет 32 Мп (8 Мп при биннинге 4-в-1), тыловая может получить связку 50 Мп основного сенсора (12,1 Мп с биннингом 4-в-1) с 8 и 5 Мп вспомогательными. Анонс ожидается в начале следующего года, цена составит порядка $730.