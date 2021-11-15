Айти: МТС и BI.ZONE предлагают взять под защиту от кибератак веб-приложения российских компаний

MForum.ru
15.11.2021,
МТС сообщает о запуске провайдером #CloudMTS совместно с компанией BI.ZONE сервиса по многоуровневой защите веб-приложений.
Сервис называется MTS WAF Premium, он включает, в частности:
Сервис адресован бизнесу и госструктурам, средним и крупным компаниям, работающими с клиентскими веб-приложениями. Это могут быть банки, страховые компании, предприятия ЖКХ и ТЭК. Все, кто управляет
Идея в том, что с помощью данной услуги заказчик может сэкономить примерно вдвое, чем если заниматься этой темой самостоятельно.
Услуга по задумке может защитить от кражи персональных данных и денежных средств пользователей, нарушения работоспособности и подмены веб-страниц, проникновения в IT-инфраструктуру.
Плюс сервиса в том, что защищаемый сервис может находиться как в облаке МТС, так и на собственных мощностях клиента, либо на платформах других провайдеров.
Сервис построен на технологиях BI.ZONE и виртуальной инфраструктуре облака МТС. облаке провайдера развернута отказоустойчивая сеть фильтрации WAF [фильтрующие узлы блокируют атаки и отправляют статистику по трафику], которая способна ежесекундно обрабатывать сотни тысяч внешних запросов к сайтам клиентов. Если запросы содержат следы кибератаки, то трафик помечается как зловредный и блокируется не доходя до веб-приложения клиента. Сервис задействует разнообразные механизмы защиты — от сигнатурного и динамического анализа до настраиваемых правил безопасности. Для каждого клиента в облаке #CloudMTS создается основной и резервный фильтрующий узел WAF, что должно обеспечивать высокую надежность и бесперебойную работу сервиса.
Решение способно централизованно анализировать одновременно большое число крупных интернет-ресурсов федерального и международного масштабов. Решение доступно в облаке #CloudMTS в формате подписки. Его стоимость зависит от числа защищаемых приложений и объема обрабатываемого входящего трафика в секунду. Например, защита веб-ресурса крупного федерального банка будет стоить от 170 тысяч рублей в месяц без НДС.
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теги: МТС облачные услуги
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