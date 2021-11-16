Компьютеры: Seagate показала NVMe жесткий диск

16.11.2021, MForum.ru

Означает ли выход жестких дисков NVMe (Non-Volatile Memory Express), что вскоре мы должны будем попрощаться с привычными SATA?

Компания Seagate представила концепцию диска со встроенным NVMe на саммите во вычислительной технике в Сан-Хосе, США на этой неделе.

Возникает вопрос - зачем на такое не слишком быстрое устройство, как жесткий диск ставить поддержку более быстрого протокола NVMe? Ведь SATA III с его потенциалом скоростей до 600 МБ/c вполне достаточен для дисков, обеспечивающих до 524 МБ/c?

В Seagate объясняют, что переход на NVMe позволит упростить обмен данными с ними, что важно в связи с массовым распространением ЦОД, которые используют множество накопителей. В частности не нужен мост, и можно использовать единый интерфейс для работы с жесткими дисками и SSD-накопителями. В итоге можно рассчитывать на снижение общей стоимости владения (TCO), экономию энергии, выигрыш в производительности, а также снижение числа необходимых электронных компонентов.

--

теги: компьютеры жесткие диски накопители

--