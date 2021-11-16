Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России

16.11.2021, MForum.ru

Компания Realme объявила о начале продаж в России смартфона GT Neo 2, базирующегося на субфлагманском чипсете Qualcomm Snapdragon 870 и оснащенного 6,62-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек.

Технология экрана AMOLED E4 (частота обновления 30-120 Гц), для его защиты используется Gorilla Glass 5. Пиковая яркость экрана – 1300 нит, также поддерживается технология DC Dimming. Тыловая камера Realme GT Neo 2 представлена связкой 64 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсора с макро объективом. Фронтальная камера – 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 65 Вт. В России будет доступен только один вариант устройства – с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, который можно купить за 44 990 рублей.