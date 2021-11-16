Анонсы: Vivo Y50t представлен официально

16.11.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфон Vivo Y50t. Новинка получила 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2480 х 1080 пикселей и базируется на чипсете Snapdragon 720G.

Спецификации Vivo Y50t включают в себя 8 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуального ОЗУ), 128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальную камеру, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 2 Мп вспомогательные) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковой грани. Цена новики составит $220.