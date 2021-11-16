Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11

MForum.ru
16.11.2021,
Компания Vivo анонсировала смартфон Vivo Y15A, представляющий собой устройство начального уровня. Аппарат базируется на чипсете MediaTek Helio P35 и оснащен 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.
Диагональ экрана Vivo Y15A – 6,51-дюйма при разрешении HD+. Тыловая камера сдвоенная, 13+2 Мп, разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт. ОС – Android 11 с оболочкой Funtouch 11.1. Цена Vivo Y15A составит $159, первым рынком для нее станут Филиппины.
© Антон Печеровый,
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