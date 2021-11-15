B2B: МТС поможет Башкирэнерго искать хищения в электросетях с помощью Big Data и AI

MForum.ru
15.11.2021,
МТС заключила соглашение с ООО "Башкирэнерго, дочерней структурой БЭСК, в рамках которого предоставит услуги по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях компании на всей территории республики Башкортостан.
В опытно-коммерческую эксплуатацию будет запущен программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и AI поможет выявить приборы учета, передающие заниженные показания.
Самообучающаяся модель обучена на данных счетчиков, по которым уже были выявлены хищения и умеет выявлять счетчики, трафик с которых похож на фродовый. Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, в каждый такой адрес может выезжать бригада для проверки на месте.
Платформа будет мониторить данные примерно 200 тысяч приборов учета Башкирэнерго, расположенных на различных объектах республики.
Партнеры уже имеют успешный опыт выявления недобросовестных потребителей. С конца 2020 года на городских электрических сетях Уфы специалистами МТС и Башкирэнерго было выявлены следы взлома счетчиков для занижения показаний в 7-10 раз. В отдельных случаях обнаружились производственные цеха вместо жилых помещений, заявленных в документах.
«Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 миллиардов рублей в год, коммерческие потери достигают 30%. МТС обладает высокой экспертизой в цифровизации разных отраслей промышленности, мы рады подключиться к работе по внедрению инновационного решения на стыке IoT, Big Data и искусственного интеллекта совместно с нашим партнером «Башикэнерго» на территории ключевого региона России», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.
МТС не первый год занимается этим сегментом рынка. Компания, в частности, разработала собственное решение для учета потребления электроэнергии, оно включает электросчетчик со встроенным модулем NB-IoT, платформу АСКУЭ в облаке МТС. Оператор также обеспечивает передачу трафика от прибора учета.
--
теги: МТС облачные услуги
--
Публикации по теме:
16.11. [Новости компаний] Айти: МТС внедрила биометрическую систему контроля доступа на складе в Ростове-на-Дону / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Айти: МТС и BI.ZONE предлагают взять под защиту от кибератак веб-приложения российских компаний / MForum.ru
15.11. [Новости компаний] Тарифы: МТС старается нарастить абонбазу, предлагая новый тариф - Smart для своих. Новогодний / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] Инвестиции: МТС понравилось инвестировать в экосистему - еще 1 млрд руб! / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson Spectrum Sharing, ESS, - чудеса без иллюзий / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11S представлен официально / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A16K представлен официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: JioPhone Next поступил в продажу в Индии / MForum.ru