B2B: МТС поможет Башкирэнерго искать хищения в электросетях с помощью Big Data и AI

15.11.2021, MForum.ru

МТС заключила соглашение с ООО "Башкирэнерго, дочерней структурой БЭСК, в рамках которого предоставит услуги по выявлению коммерческих потерь в электрических сетях компании на всей территории республики Башкортостан.

В опытно-коммерческую эксплуатацию будет запущен программный комплекс, который с помощью технологий Big Data и AI поможет выявить приборы учета, передающие заниженные показания.

Самообучающаяся модель обучена на данных счетчиков, по которым уже были выявлены хищения и умеет выявлять счетчики, трафик с которых похож на фродовый. Выявленные подозрительные потребители отображаются на карте в интерфейсе, в каждый такой адрес может выезжать бригада для проверки на месте.

Платформа будет мониторить данные примерно 200 тысяч приборов учета Башкирэнерго, расположенных на различных объектах республики.

Партнеры уже имеют успешный опыт выявления недобросовестных потребителей. С конца 2020 года на городских электрических сетях Уфы специалистами МТС и Башкирэнерго было выявлены следы взлома счетчиков для занижения показаний в 7-10 раз. В отдельных случаях обнаружились производственные цеха вместо жилых помещений, заявленных в документах.

«Потери российских электроэнергетических компаний из-за незаконных подключений к электросетям, злоупотреблений и вмешательства в работу приборов учета оцениваются более чем в 250 миллиардов рублей в год, коммерческие потери достигают 30%. МТС обладает высокой экспертизой в цифровизации разных отраслей промышленности, мы рады подключиться к работе по внедрению инновационного решения на стыке IoT, Big Data и искусственного интеллекта совместно с нашим партнером «Башикэнерго» на территории ключевого региона России», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

МТС не первый год занимается этим сегментом рынка. Компания, в частности, разработала собственное решение для учета потребления электроэнергии, оно включает электросчетчик со встроенным модулем NB-IoT, платформу АСКУЭ в облаке МТС. Оператор также обеспечивает передачу трафика от прибора учета.

пресс-релиз МТС

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