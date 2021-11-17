Качество услуг: Средняя скорость мобильного интернета в России начала снижаться. О возможных причинах

17.11.2021, MForum.ru

ИАА TelecomDaily впервые зафиксировало небольшое снижение средней скорости мобильной передачи данных в сетях LTE — с момента их запуска в России в 2011-2012 годах с помощью своего приложения "Мегабитус". Так, в ноябре 2020-го, по данным агентства, средняя скорость мобильного интернета в сетях большой четвёрки (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) составляла 24,3 Мб/сек, в ноябре 2021-го данный показатель снизился до 21,7 Мб/сек.

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Как это стоит прокомментировать?

Снижение средних скоростей вполне возможно, поскольку растет, как покрытие сетей сотовой связи, так и рост числа подключенных к ним устройств, и, самое главное, растут объемы потребления трафика "на абонента". При этом у операторов не появляется новый частотный ресурс, они лишены возможности задействовать для пропуска трафика новые технологии, прежде всего 5G.

В этих условиях неизбежна деградация качества услуг сотовой связи в России, которая произойдет в ближайшие годы. Возможно зафиксированное снижение средних скоростей - это первые признаки наступающей деградации качества услуг, которая усилится в ближайшие годы, если регулятор не предпримет экстренные меры по освобождению частот 3.4-3.8 ГГц и их передаче для развертывания сетей 5G гражданскими операторами.

Операторы не первый год страдают от нехватки частот. В итоге строительство сетей LTE обходится им существенно дороже (эти расходы частично перекладываются на потребителей, разумеется). Чтобы сохранять качество услуг им пришлось вводить множество технологических ухищрений - агрегацию частот, специальные виды модуляции сигнала, а, главное, ставить больше базовых станций. Этот процесс нельзя продолжать до бесконечности, т.к. растет уровень электромагнитного излучения и взаимных помех. Необходимо принципиальное решение.

Пресс-релиз TelecomDaily

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