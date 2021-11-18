Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA

18.11.2021, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон Motorola Edge 30 Ultra, благодаря чему появились «живые» фото устройства и были подтверждены его спецификации. В частности, строенная тыловая камера с 50 Мп основным сенсором , 50 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 2 Мп модулем для портретной съемки.

В активе Motorola Edge 30 Ultra ожидаются 6,67-дюймовый дисплей FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, новейший чипсет Qualcomm, до 16 Гб ОЗУ, до 512 Гб встроенной памяти, 60 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Габариты новинки составят 163 x 75,9 x 8,4 мм, вес – 201 г. ОС из коробки – Android 12. Анонс Motorola Edge 30 Ultra ожидается до конца текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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