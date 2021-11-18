MForum.ru
18.11.2021,
В базе данных китайского регулятора TENAA замечен смартфон Motorola Edge 30 Ultra, благодаря чему появились «живые» фото устройства и были подтверждены его спецификации. В частности, строенная тыловая камера с 50 Мп основным сенсором , 50 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 2 Мп модулем для портретной съемки.
В активе Motorola Edge 30 Ultra ожидаются 6,67-дюймовый дисплей FullHD+ с частотой обновления 144 Гц, новейший чипсет Qualcomm, до 16 Гб ОЗУ, до 512 Гб встроенной памяти, 60 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт. Габариты новинки составят 163 x 75,9 x 8,4 мм, вес – 201 г. ОС из коробки – Android 12. Анонс Motorola Edge 30 Ultra ожидается до конца текущего года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
13.09. [Новости компаний] Технологии: SD-WAN и 5G проверили на гоночной трассе / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Motorola Edge 20 и Edge 20 Pro / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Конспекты: Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V23e с Helio G96 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru