Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально

19.11.2021, MForum.ru

Компания Oppo представила смартфон A55. Новинка представляет собой 5G-устройство бюджетного класса на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 480 оснащенное 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Диагональ экрана – 6,5-дюйма, разрешение – Full HD+ с частотой обновления изображения 90 Гц. Тыловая камера Oppo A55 сдвоенная: 13 Мп основной, 2 Мп вспомогательный. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Емкость аккумулятора 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Выделяет Oppo A55 на фоне других устройств наличие защиты от влаги по классу IP68. ОС – Android 11 с оболочкой ColorOS. Купить Oppo A55 можно будет за $295.