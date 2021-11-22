Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально

22.11.2021, MForum.ru

Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto G200, сочетающий чипсет Snapdragon 888+, 8 Гб ОЗУ и весьма скромный ценник в 449 евро. Разрешение 6,8-дюймового дисплея новинки – 2460х1080 точек при частоте обновления до 144 Гц.

Тыловая камера Moto G200 строенная, 108 Мп основной сенсор дополняют 8 Мп широкоугольный с функций макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку включения телефона. Цена 449 евро актуальна для Moto G200 со 128 Гб встроенной памяти, вариант с 256 Гб встроенного хранилища появится позднее. Выпускаться новинка будет в двух цветах – тёмно-синем и серо-голубом.