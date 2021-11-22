MForum.ru
22.11.2021,
Компания Lenovo официально анонсировала смартфон Moto G200, сочетающий чипсет Snapdragon 888+, 8 Гб ОЗУ и весьма скромный ценник в 449 евро. Разрешение 6,8-дюймового дисплея новинки – 2460х1080 точек при частоте обновления до 144 Гц.
Тыловая камера Moto G200 строенная, 108 Мп основной сенсор дополняют 8 Мп широкоугольный с функций макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены. В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 33 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в кнопку включения телефона. Цена 449 евро актуальна для Moto G200 со 128 Гб встроенной памяти, вариант с 256 Гб встроенного хранилища появится позднее. Выпускаться новинка будет в двух цветах – тёмно-синем и серо-голубом.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации флагманского Moto Edge X / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем и Android 11 Go Edition / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Moto G51 5G на базе чипсета Qualcomm замечен в Geekbench / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto E40 дебютировал в Индии за ₹9 499 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76s представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor X9 представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor Tab V7 5G доступен для предзаказа / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: В России начали продавать TWS-наушники PowerBuds Pro / MForum.ru