Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
23.11.2021,
Компания Vivo в очередной раз пополнила свое портфолио. На рынке Малайзии появился смартфон Vivo Y76. Основа «железа» устройства чипсет Dimensity 700 дополненный 8 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуального ОЗУ) и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ экрана Vivo Y76 – 6,58 дюйма, разрешение - 1080 x 2408 точек. Экран занимает 90,6% площади передней панели. В каплевидном вырезе дисплея размещена 16 Мп камера. Тыловая камера Vivo Y76 включает в себя 50 Мп основной сенсор с апертурой объектива f/1,8, а также 2 вспомогательных сенсора разрешением 2 Мп (глубины, макро). Емкость АКБ – 4100 мАч, поддерживается быстрая зарядка 44 Вт. Габариты новинки – 163,84 x 75 x 7,79 мм, вес – 175 г. Цена Vivo Y76 составляет $310.
© Антон Печеровый,
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