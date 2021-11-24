Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro

24.11.2021, MForum.ru

Сетевые информаторы @OnLeaks и 91Mobiles поделились подробностями о смартфоне OnePlus 10 Pro и выложили рендеры возможного дизайна новинки.

Ожидается, что OnePlus 10 Pro будет оснащен 6,7-дюймвым AMOLED-экраном разрешением QHD+ с частотой обновления 120 Гц, а его сердцем станет чипсет Snapdragon 8 gen1. В зависимости от версии, объем ОЗУ составит 8 или 12 Гб (LPDDR5), встроенной памяти – 128 или 256 Гб. Тыловая камера будет сочетать 48 Мп основной сенсор, 50 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор для 3,3-кратного зума. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч. Также новинка получит защиты от влаги по классу IP68. В Китае OnePlus 10 Pro появится в январе/феврале, на глобальном рынке – в апреле.