Анонсы: Vivo V23e представлен официально

25.11.2021, MForum.ru

Компания Vivo официально анонсировала смартфон V23e. Новинка представляет собой среднебюджетное устройство с тонким корпусом (7,4 мм) и продвинутой фоточастью. Тыловая камера представлена 64 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольным (120 градусов) и 2 Мп для съемки макро.

Фронтальная камера, размещенная в каплевидном вырезе дисплея, имеет разрешение 50 Мп. Сам дисплей представляет собой 6,44-дюймовую AMOLED-матрицу разрешением 2400х1080 точек со встроенным дактилоскопическим сенсором. Аппаратная платформа Vivo V23e базируется на чипсете MediaTek Helio G96 дополненном 8 Гб ОЗУ (+4 Гб виртуальной памяти) и 128 Гб встроенной памяти. Емкость АКБ – 4050 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Новинка уже доступна во Вьетнаме, цена составляет $375.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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