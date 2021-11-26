MForum.ru
26.11.2021,
Компания HMD Global объявила о начале продаж на российском рынке планшетного компьютера Nokia T20. Новинка позиционируется как универсальное устройство для работы, учебы и развлечений. LTE-версия с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти уже доступна в продаже за 19 990 рублей, а сейчас открыт предзаказ на вариант «только Wi-Fi».
Спецификации Nokia T20 включают в себя 10,36-дюймовый дисплей разрешением 2000x1000 точек, опциональную поддержку сетей 4G, чипсет Unisoc T610, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+карты microSD объемом до 512 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 8000 мАч. Также отметим стереодинамики и звук OZO Playback Panorama. ОС – Android 11 в рамках программы Android One. Купить Nokia T20 в конфигурации «только Wi-Fi» на российском рынке можно будет за 17 990 рублей (3+32 Гб), фирменный чехол – в подарок.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
20.11. [Новости компаний] Локализация производства: Глобальные вендоры готовятся к локализации производства в России / MForum.ru
19.11. [Новости компаний] Импортзамещение: О степени готовности российских решений LTE для сетей сотовой связи / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Частные сети: Orange Business Services развернул сеть pLTE на заводе Butachimie во Франции / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: TD Tech N8 Pro – Huawei Nova 8 Pro, но с 5G / MForum.ru
26.11. [Новинки] Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа / MForum.ru
25.11. Анонсы: Vivo V23e представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus 10 Pro / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y76 на Dimensity 700 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Moto G200 на Snapdragon 888+ представлен официально / MForum.ru
19.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A55 с защитой от влаги представлен официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Это интересно: Мощность быстрой зарядки может вырасти до 150 Вт / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Motorola Edge 30 Ultra замечен в TENAA / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50A и Narzo 50i появились в России / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S в России доступен для предзаказа / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y15A c Helio P35 и Android 11 / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50t представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 2 появился в России / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Samsung объявила список устройств, которые получат обновления до Android 12 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 11i представлен официально / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о Realme GT 2 Pro / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto G31 с OLED-дисплеем замечен на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: 17 ноября Huawei представит смарт-часы для бегунов / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Realme Q3T представлен официально / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Nokia X100 – 5G-смартфон на базе Qualcomm Snapdragon 480 и камерой ZEISS / MForum.ru