Анонсы: Nokia T20 «только Wi-Fi» доступен для предзаказа

26.11.2021, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о начале продаж на российском рынке планшетного компьютера Nokia T20. Новинка позиционируется как универсальное устройство для работы, учебы и развлечений. LTE-версия с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти уже доступна в продаже за 19 990 рублей, а сейчас открыт предзаказ на вариант «только Wi-Fi».

Спецификации Nokia T20 включают в себя 10,36-дюймовый дисплей разрешением 2000x1000 точек, опциональную поддержку сетей 4G, чипсет Unisoc T610, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+карты microSD объемом до 512 Гб), 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 8000 мАч. Также отметим стереодинамики и звук OZO Playback Panorama. ОС – Android 11 в рамках программы Android One. Купить Nokia T20 в конфигурации «только Wi-Fi» на российском рынке можно будет за 17 990 рублей (3+32 Гб), фирменный чехол – в подарок.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mobileshop.nokia.ru

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